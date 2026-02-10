Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Toyota bZ4X kann jetzt auch Kombi

aum – 9. Februar 2026

Bei Toyota kann jetzt der bZ4X Touring bestellt werden. Der Elektro-Kombi kommt im Mai in zwei Ausstattungs- und zwei Antriebsvarianten zum Einführungspreis ab 49.990 Euro bestellbar. Der 4,83 Meter lange bZ4X Touring bietet ein Ladevolumen von 669 Litern. Die maximale Anhängelast beträgt je nach Ausführung 1,5 Tonnen.

Angeboten wird der E-Kombi als Fronttriebler mit 165 kW (224 PS) und 268 Newtonmetern Drehmoment sowie als Allradmodell mit zusätzlichem Elektromotor an der Hinterachse und einer Systemleistung von 280 kW (380 PS). Die Batterie hat in beiden Fällen eine Kapazität von 74,7 kWh und ermöglicht Reichweiten von bis zu 591 Kilometern. Aufgeladen werden kann der Akku mit bis zu 150 kW.

Privatkunden können den Toyota bZ4X Touring bei 6000 Euro Anzahlung ab 369 Euro im Monat leasen.Zum Start des neuen Modells und um den Einstieg in die Elektromobilität so einfach wie möglich zu gestalten, erhalten Kunden bei Abschluss eines Leasingvertrages inklusive „Wartung+“ eine Wallbox mit einer Ladeleistung von 11 kW. Sie unterstützt intelligentes Laden und lässt sich auch über die „My Toyota“-App steuern. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota bZ4X Touring.

Toyota bZ4X Touring.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Toyota bZ4X Touring.
Der Toyota bZ4X kommt als Kombi

Audio

Markante neue Optik, veredeltes Interieur und Technologie-Upgrade - der aktuelle Kia-Bestseller Sportage

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren