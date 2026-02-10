Logo Auto-Medienportal
Auto-Medienportal schafft Allzeit-Hoch

aum – 9. Februar 2026

Wir haben jeden Grund, stolz zu sein – auf die Beharrlichkeit unserer Leser und Nutzer. Obwohl wir in der vergangenen Woche immer wieder mal unseren Server unter der Last von Überlastungsangriffen leiden sahen, steht am Ende der sieben Tage ein neuer Rekord: rund 200.000 Abfragen mehr als bei der vor einigen Monaten gemeldeten Bestmarke. Wären wir nicht Journalisten, sondern Marketeers, könnten wir jetzt jubeln: Qualität setzt sich eben durch.

Von den 647.026 abgerufenen Texten wurden 74.153 als RTF- und 92.509 als PDF-Dateien heruntergeladen. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten der Woche:

1. Praxistest Skoda Elroq: Warum die Tschechen so erfolgreich Geschichte schrieben
2. 75 Jahre Toyota Land Cruiser: Aus einem Fehlstart wird ein Welterfolg
3. Im Rückspiegel 50 Jahre VW Golf GTI: Drei Buchstaben, ein Kult
4. Mercedes-Benz S-Klasse: Bringt den Stern zum Leuchten
5. Mit der LS2 X-Master bereit fürs Motorradabenteuer
6. DAT-Report 2026: Mehr Geld für Neuwagen, weniger für Gebrauchte
7. Fiat bringt mit dem Qubo L einen Diesel für die Familie
8. Praxistest Audi A6 Avant e-Tron: Zurück zur Normalität
9. Das Ende des Trendsetters
10. Fahrbericht Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4: Einmalige Kombination

1.093.891 Fotos und 16.355 Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere rund 100.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material verwenden. Das Foto der Woche zeigt die Bremen Classic Motorshow 2025, das Video der Woche den Kia EV5. (aum)

Bilder zum Artikel
Foto der Woche: Volle Hallen bei der Bremen Classic Motorshow 2025.

Foto der Woche: Volle Hallen bei der Bremen Classic Motorshow 2025.

Photo: M3B GmbH, Sven Wedemeyer via Autoren-Union Mobilität

Download:

