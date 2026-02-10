Logo Auto-Medienportal
Der Epiq soll sich preislich am Kamiq orientieren

aum – 9. Februar 2026

Mit dem kleinen Epiq wird Skoda im Laufe des Jahres ein Elektro-Einstiegsmodell auf den Markt bringen. Das Stadt-SUV wird eine Normreichweite von bis 430 Kilometern haben und kann mit bis zu 133 Kilowatt laden. Der Kofferraum fällt mit einem Volumen von 475 Litern recht üppig aus. Zu den Fahrerassistenzsystemen gehört unter anderem der Travel Assist 3.0. Preislich soll sich der Epiq „in vielen Märkten“ (O-Ton Skoda) an einem Kamiq mit Verbrennungsmotor orientieren. (aum)

Getarnter Prototyp des Skoda Epiq.

Getarnter Prototyp des Skoda Epiq.

Getarnter Prototyp des Skoda Epiq.

Getarnter Prototyp des Skoda Epiq.

