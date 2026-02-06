Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Stellantis trennt sich von Next Star Energy

aum – 6. Februar 2026

Stellantis hat seine 49-prozentigen Beteiligung am Batteriehersteller Next Star Energy an Joint-Venture-Partner LG Energy Solutions verkauft. Das Gemeinschaftsunternehmen war 2022 gegründet worden, um Kanadas erste große Batterieproduktionsstätte in Windsor (Ontario) zu errichten. Stellantis sprach von einer strategischen Entscheidung, ohne näher darauf einzugehen. Parallel hatte der Auztokonzern aber bei Bekanntgabe seiner Jahresbilanz Abschreibungen in Höhe von umgerechnet rund 22 Milliarden Euro gemeldet, weil die US-Regierung ihre Elektroauto-Startegie geändert hat.

Bisher wurden mehr als fünf Milliarden kanadische Dollar (ca. 3,1 Milliarden Euro) in die Anlage von Next Star Energy investiert. Derzeit arbeiten dort 1300 Beschäftigte. Auf lange Sicht sollen es etwa noch einmal so viele werden. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Stellantis.

Stellantis.

Photo: Auto-Medienportal.Net/PSA

Download:

Ähnliche Artikel

Ab 2025 kommen die vollelektrischen Lieferwagen- und Pkw-Versionen von Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo und Peugeot Partner aus dem portgugiesischen Stellantis-Werk Mangualde.
Opel Combo-e und Co. kommen ab 2025 aus Portugal

Audio

Autonews vom 04. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren