Stellantis trennt sich von Next Star Energy

Stellantis hat seine 49-prozentigen Beteiligung am Batteriehersteller Next Star Energy an Joint-Venture-Partner LG Energy Solutions verkauft. Das Gemeinschaftsunternehmen war 2022 gegründet worden, um Kanadas erste große Batterieproduktionsstätte in Windsor (Ontario) zu errichten. Stellantis sprach von einer strategischen Entscheidung, ohne näher darauf einzugehen. Parallel hatte der Auztokonzern aber bei Bekanntgabe seiner Jahresbilanz Abschreibungen in Höhe von umgerechnet rund 22 Milliarden Euro gemeldet, weil die US-Regierung ihre Elektroauto-Startegie geändert hat.

Bisher wurden mehr als fünf Milliarden kanadische Dollar (ca. 3,1 Milliarden Euro) in die Anlage von Next Star Energy investiert. Derzeit arbeiten dort 1300 Beschäftigte. Auf lange Sicht sollen es etwa noch einmal so viele werden. (aum)



