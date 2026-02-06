Logo Auto-Medienportal
Jeep wird Partner der NFL in Deutschland

aum – 6. Februar 2026

Gerade erst hat Jeep seine Unterstützung der Snow League bekannt gegeben, da folgt schon die nächste Kooperation. Die Marke wird Automobilpartner der National Football League (NFL) in Deutschland. Die Zusammenarbeit startet bereits an diesem , Wochenende bei der Super Bowl LX Experience und der offiziellen NFL Watch Party in Köln. Zudem wird sich Jeep mit Aktionen beim jährlichen NFL Germany Game präsentieren, das Ende des Jahres in München stattfindet.

Während der gesamten Saison begleitet die Marke die NFL-Fans auf Social Media sowie mit exklusiven Erlebnissen. Im Mittelpunkt der Modellpräsentationen steht der neue Jeep Compass. (aum)

Bilder zum Artikel
Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

