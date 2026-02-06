Nach den ersten Messen für Camper stellt sich vielen Interessenten die Frage nach der Neuanschaffung eines Reisemobils. Doch die wenigsten können sich ihren Traum ganz ohne finanzielle Hilfe der Banken erfüllen, und die Zinsen für Kredite sind zur Zeit nicht sonderlich günstig. Vier Prozent kosten sie für ein Darlehen, wenn es der Händler vermittelt, andere Banken verlangen bis zu zwölf Prozent. Aber auch die festen Kosten sind nicht ohne. Die Mietplattform Camperdays hat erneut ausgerechnet, unter welchen Umständen es sich eher lohnt, das Urlaubsmobil zu mieten oder tatsächlich zu kaufen. Die Berechnungen zeigen aber etliche Unschärfen ab und geben nicht wirklich ein reales Bild. Der Rat unseres Autors: Erst einmal probeweise ein Wohnmobil mieten und dann über einen möglichen Kauf entscheiden. (aum)