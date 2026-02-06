Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Vorschau: Zwischen Dodge und Dacia, MG und Mitsubishi noch ein Ferrari

aum – 6. Februar 2026

Elektrisch unterwegs war unser Korrespondent Jens Meiners in den USA. Dort wurde der neue Dodge Charger vorgestellt. Sein Soundsystem übersteigert sogar den Acht-Zylinder-Klang früherer Modellgeneration. Die Neuauflage soll es aber alternativ auch wieder als Verbrenner geben. Ein Export nach Europa ist nicht ausgeschlossen.

Dacia zeigt die überarbeitete Modellpalette. Der kleine Spring erhält einen neuen Antrieb, und auch bei den anderen Modellen werden neue Motoren eingesetzt. Außerdem stellen wir morgen den Ferrari Purosangue einmal etwas näher vor.

MG ist die derzeit erfolgreichste chinesische Marke in Deutschland. Mit dem Antriebskonzept Hybrid+ will auch der MG HS punkten. Das kompakte SUV überzeugt im Praxistest sowohl durch den hohen Fahrkomfort als auch den hohen elektrischen Fahranteil. An einen Diesel reicht der Verbrauch dann am Ende trotzdem nicht heran.

Bei Mitsubishi geht mit dem Grandis der nächste Renault-Klon an den Start. Das Hybrid-SUV erweist sich im Praxistest als solide und sparsam. Vor allem das Garantieversprechen der japanischen Marke überzeugt, findet Michael Kirchberger.

Darüber hinaus halten wir Sie weiterhin tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der Auto- und Zweiradwelt sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)

Dodge Charger mit Elektro-Antrieb.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Ferrari Purosangue.

Photo: Vivian J. Rheinheimer via Autoren-Union Mobilität

MG HS Hybrid+.

Photo: MG Motor via Autoren-Union Mobilität

Mitsubishi Grandis.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

