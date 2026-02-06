Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mahle holt sich mit der Eule einen Design Award

aum – 6. Februar 2026

Mahle hat einen German Design Award in der Kategorie „Excellent Communications Design – Integrated Campaigns and Advertising“ gewonnen. der Automobilzulieferer und Technologiekonzern punktete mit seiner Social-Media-Kampagne rund um die Markteinführung des bionischen Hochleistungslüfters für Brennstoffzellen- und batterieelektrische Fahrzeuge. Dafür gab es eine „Winner“-Auszeichnung.

Mit reichweitenstarken Visuals zum Launch des Produkts hat Mahle nach Ansicht der Jury die Vorteile des bionischen Designs überzeugend über alle Kanäle hinweg vermittelt. Gewürdigt wurde die strategisch durchdachte Kommunikation, die technische Innovation mit natürlicher Ästhetik verbindet.

Die lautlosen Federschwingen der Eule dienten Mahle als Vorbild bei der Entwicklung einer neuen Lüftergeometrie und wurde als Bildmotiv einprägsam umgesetzt. (aum)

Weiterführende Links: Mahle-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Visualisierung des bionischen Lüfters von Mahle mit einer Eule.

Visualisierung des bionischen Lüfters von Mahle mit einer Eule.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Pedelec-Nabenmotor X30 von Mahle.
Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle
Die Kolben-Skulptur am Hauptsitz von Mahle in Stuttgart.
Mahle erneut für Klimaschutz ausgezeichnet
Fahrzeugferndiagnosesystem Remote Pro Air von Mahle.
Mahle ermöglicht Werkstätten den Zugang zu Datenschnittstellen
Martin Wellhöffer.
Wechsel in der Mahle-Geschäftsführung
Alle deutschen Mahle-Werke, wie hier in Schorndorf, nutzen Strom aus erneuerbaren Energien.
Mahle für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Audio

Autonews vom 04. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren