Mahle holt sich mit der Eule einen Design Award

Mahle hat einen German Design Award in der Kategorie „Excellent Communications Design – Integrated Campaigns and Advertising“ gewonnen. der Automobilzulieferer und Technologiekonzern punktete mit seiner Social-Media-Kampagne rund um die Markteinführung des bionischen Hochleistungslüfters für Brennstoffzellen- und batterieelektrische Fahrzeuge. Dafür gab es eine „Winner“-Auszeichnung.

Mit reichweitenstarken Visuals zum Launch des Produkts hat Mahle nach Ansicht der Jury die Vorteile des bionischen Designs überzeugend über alle Kanäle hinweg vermittelt. Gewürdigt wurde die strategisch durchdachte Kommunikation, die technische Innovation mit natürlicher Ästhetik verbindet.



Die lautlosen Federschwingen der Eule dienten Mahle als Vorbild bei der Entwicklung einer neuen Lüftergeometrie und wurde als Bildmotiv einprägsam umgesetzt. (aum)

