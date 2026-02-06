Die AvD-Histo-Monte startet in Rothenburg ob der Tauber

Im malerischen Rothenburg ob der Tauber startet am Dienstag (10.2.) die AvD-Histo-Monte in Richtung Südfrankreich. Die rund 2000 zu fahrenden Kilometer führen auf den Spuren der legendären Rallye Monte Carlo über die Schweizer Alpen nach Frankreich, von dort ins Fürstentum Monaco mit dem Ziel Cannes am 14. Februar. Die finale Etappe wird auch Rallyelegende Walter Röhrl in einem Lancia mitfahren.

Die Histo-Monte geht auf eine Ausfahrt von historischen Fahrzeugen zum hessischen Feldberg anlässlich des Startes der originalen Rallye in Bad Homburg zurück. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) war schon damals Partner beider Veranstaltungen. Seit 1998 ist die Streckenführung grenzüberschreitend. Mit dem Startschuss geht es in diesem Jahr in die 25. Ausgabe der Rundfahrt.



Am 9. Februar stehen für alle Teams die Dokumentenkontrolle und Technische Abnahme auf dem Programm. Zuschauer sind in Rothenburg ob der Tauber herzlich willkommen, um am 10. Februar den Prolog des Starterfeldes und den Restart ab 17 Uhr auf dem Marktplatz zu verfolgen. Jedes Fahrzeug wird fachkundig von einem Moderator vorgestellt. Die an diesem Abend gefahrene erste Runde geht traditionell nicht in die Gesamtwertung ein. Bei allen gefahrenen Wertungsprüfungen gilt, dass eine gemäßigte, am Vermögen von alten Fahrzeugen ausgerichtete, Durchschnittsgeschwindigkeit exakt eingehalten werden muss. Bei den Oldtimern geht ausdrücklich nicht um schnelle Fahrzeiten.



Die zweite Etappe führt am 11. Februar über den Schwarzwald nach Freiburg. Am Folgetag haben die Teilnehmer das Privileg, über die für den allgemeinen Verkehr gesperrte Rheinbrücke in Rheinfelden in die Schweiz einzufahren. Richtung Frankreich ist Aix-leis-Baines am Nachmittag das Ziel des Tages. Am dritten Tag sind berühmte Strecken der originalen Monte-Carlo-Rallye zu bewältigen. Der Col du Lautaret bildet, mitten im Winter, den buchstäblichen Höhepunkt des Tages. Cannes-Mandelieu ist sowohl Ort der letzten Durchfahrtskontrolle als auch das Quartier am Ende dieser Etappe. Das Finale ist als Rundfahrt mit Durchfahrtskontrollen am Casino in Monaco und dem Col de Turini mit Rückkehr nach Cannes-Mandelieu für den 14. Februar angesetzt.



Peter Göbel konnte als Veranstalter und Inhaber der Agentur Plusrallye Ex-Weltmeister Walter Röhrl zur Fahrt in einem Lancia 037 auf der finalen Etappe überreden. Das weitgehend im Originalzustand erhaltene Fahrzeug war das Trainingsauto von Jean-Claude Andruet. Der aktuelle Besitzer des Autos, Dirk Lühmann, bildet zusammen mit Walter Röhrl das Team über die zu fahrenden 317 Kilometer. Peter Göbel war früher zeitweise Beifahrer der Rallyelegende. (aum)

