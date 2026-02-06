Mash fühlt sich zu Höherem berufen

Mash wird künftig auch im 750er-Segment mitmischen. In Kooperation mit Jedi Motor bringt die französisch-chinesische Motorradmarke die sportliche K 750 und den voll ausgestatteten Tourer GT 750. Der 730 Kubikzentimeter große Parallel-Twin leistet 75 PS (55 kW) bei 8500 Umdrehungen in der Minute und entwickelt bei 6800 Touren ein maximales Drehmoment von 69 Newtonmetern. Das Design der beiden Modelle wurde von Marabese in Italien entworfen.

Die Mash 750 verfügt in beiden Ausführungen über Smartphone-Konnektivität via Carbit Ride, USB-Anschluss, Reifendruckkontrolle und schlüsselloses Startsystem. Die Upside-down-Vordergabel ist in Zug- und Druckstufe einstellbar. Die GT bietet serienmäßig unter anderem eine elektrisch verstellbare Windschutzscheibe, fünfstufige Sitzheizung, Front- und Rückkamera, Koffer und Motorschutz sowie einen zusätzlichen USB-und einen 12-Volt-Anschluss. Während die K über ein Fünf-Zoll-TFT-Display verfügt, hat die GT hinter ihrer Verkleidung einen 12,3 Zoll großen Bildschirm. Auch beim Tankvolumen gibt es Unterschiede: 14 Liter sind es bei der 217 Kilo wiegenden Sport-Version, 24 Liter bei der rund 60 Kilo schwereren Gran Turismo.



Die Mash K 750 kostet 7699 Euro plus Überführung, die GT 750 wird für 11.699 Euro angeboten. Beide gibt es auch in einer 35-kW-Version für den A2-Führerschein. In den Benelux-Ländern gibt es auch noch die Naked-Bike-Varinate FR 750. Die Modelle von Mash haben drei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. (aum)

