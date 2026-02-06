Logo Auto-Medienportal
Das Gravelbike für die Stadt

aum – 6. Februar 2026

Mit dem Clunker Evo hat Bulls ein besonderes Crossoverbike auf die Räder gestellt. Es ist eine Mischung aus Gravel- und Cargobike sowie MTB-Hardtail. Der Modellname erinnert an die Mountainbike-Pioniere, die mit umgebauten Beachcruisern unterwegs waren. Das Clunker Evo setzt auf 27,5-Zoll-Räder, einen Bafang-Heckmotor und 520-Wh-Akku, Elf-Gang-Shimano-Deore-Schaltung und nicht zuletzt auf den vorderen Gepäckträger im Eurobox-Fromat, auf den auch eine Getränkekiste passt. Ein Lenkungsdämpfer verhindert das Umschlagen des Lenkers im Stand.

Das Bulls Clunker Evo gibt es ab März in den Farben Gold-White oder Tiffany Blue zum Preis von 2999 Euro. (aum)

Bilder zum Artikel
