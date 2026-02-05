E-Autoförderung bei Nissan mit Extrabonus

Mit der neuen staatlichen Förderprämie lassen sich bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze bis zu 6000 Euro lassen bei Kauf, Leasing oder Finanzierung eines neuen Elektroautos sparen. Nissan legt noch einen eigenen, modellabhängigen Bonus in Höhe von maximal 8500 Euro obendrauf. Damit lassen sich am Ende bis zu 14.500 Euro sparen. So gibt es den neuen Micra bei voller Ausschöpfung der Zuschüsse für unter 20.000 Euro. Auch für den Townstar EV macht Nissan ein besonderes Leasing- sowie für den Ariya zwei spezielle Finanzierungsangebote.

Der Extrabonus von Nissan gilt nur für Privatkunden und für Kaufverträge, die bis zum 31. März dieses Jahres abgeschlossen werden. Er wird auch unabhängig von der Motorisierung für Verbrenner oder Hybride sowie unabhängig von staatlichen Förderungen gewährt. (aum)



