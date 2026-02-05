Logo Auto-Medienportal
KSR übernimmt den Vertrieb von Kove

aum – 5. Februar 2026

Die KSR Group übernimmt mit Kove den Vertrieb für eine weitere Motorradmarke in Deutschland. Die Österreicher bieten ab Frühjahr zunächst die 450 Rally und sowie die 800 X in zwei Ausführungen an Die Produktpalette soll im Laufe des Jahres erweitert werden.

Die offroadorientierte 450er-Einzylinder des chinesischen Herstellers wiegt nur rund 155 Kilogramm und wird mit High- und mit Low-Fahrwerk angeboten. Sie leistet 42 PS (31 kW), mit dem optionalen Power-Kit sind es zehn PS mehr (38 kW). Vorne rollt die 450 Rally auf einem 21-Zoll-Rad, hinten sind es 18 Zoll. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 170 km/h.

Die 800er mit Zwei-Zylinder-Motor gibt es als eher tourenoptimierte Pro sowie als deutlich leichtere X mit stärkeren Fokus auf Geländefahrten. Beide liefern 95 PS (70 kW) sowie rund 80 Newtonmeter Drehmoment. Die Pro ist 210 km/h schnell und hat unter anderem Reifendruckkontrolle, Tempomat, Quickshifter und elektronischen Gasgriff an Bord. Die Rally hat eine Endgeschwindigkeit von 180 km/h.

Preise teilte KSR noch nicht mit. (aum)

Bilder zum Artikel
Kove 450 Rally.

Kove 450 Rally.

Photo: Kove via Autoren-Union Mobilität

Kove 800 X Pro.

Kove 800 X Pro.

Photo: Kove via Autoren-Union Mobilität

Kove 800 X Rally.

Kove 800 X Rally.

Photo: Kove via Autoren-Union Mobilität

