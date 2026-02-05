KSR übernimmt den Vertrieb von Kove

Die KSR Group übernimmt mit Kove den Vertrieb für eine weitere Motorradmarke in Deutschland. Die Österreicher bieten ab Frühjahr zunächst die 450 Rally und sowie die 800 X in zwei Ausführungen an Die Produktpalette soll im Laufe des Jahres erweitert werden.

Die offroadorientierte 450er-Einzylinder des chinesischen Herstellers wiegt nur rund 155 Kilogramm und wird mit High- und mit Low-Fahrwerk angeboten. Sie leistet 42 PS (31 kW), mit dem optionalen Power-Kit sind es zehn PS mehr (38 kW). Vorne rollt die 450 Rally auf einem 21-Zoll-Rad, hinten sind es 18 Zoll. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 170 km/h.



Die 800er mit Zwei-Zylinder-Motor gibt es als eher tourenoptimierte Pro sowie als deutlich leichtere X mit stärkeren Fokus auf Geländefahrten. Beide liefern 95 PS (70 kW) sowie rund 80 Newtonmeter Drehmoment. Die Pro ist 210 km/h schnell und hat unter anderem Reifendruckkontrolle, Tempomat, Quickshifter und elektronischen Gasgriff an Bord. Die Rally hat eine Endgeschwindigkeit von 180 km/h.



Preise teilte KSR noch nicht mit. (aum)