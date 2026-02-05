Das kompakte SUV VF 6 ist der Einstieg in die Modellpalette des vietnamesischen Herstellers Vinfast. Mit der von Torino Design entwickelten Form passt sich das Modell in die allgemein gültige Formensprache in diesem Segment an. Der VF 6 kommt in zwei Versionen zu den Kunden: Die Variante Eco kostet 34.990 Euro, und für die edler ausgestattete Plus-Ausführung wechseln 38.990 Euro den Besitzer.

Der VF 6 wird von einem 150 kW (204 PS) starken Elektromotor angetrieben. Als Reichweite versprechen die Vietnamesen 379 Kilometer nach WLTP, die bei entsprechender Fahrweise auch erreicht werden kann. Allerdings ist die Bedienung über den zentralen Bildschirm gewöhnungsbedürftig. (aum/ww)

