ZDK und Mobile.de kooperieren

aum – 6. Februar 2026

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Deutschlands größter Online-Fahrzeugmarktbetreiber Mobile.de haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel ist es, den deutschen Kfz-Handel durch Marktanalysen, Qualifizierungsangebote und Branchenwissen zu unterstützen.

Die zunächst auf ein Jahr angelegte Kooperation sieht die gemeinsame Erstellung und Veröffentlichung von Branchenanalysen und Insights zur Unterstützung der Betriebe, etwa zum Such- und Anfrageverhalten von Konsumenten, zur Entwicklung des Gebrauchtwagengeschäfts insbesondere bei Elektrofahrzeugen, oder zur Nutzung digitaler Vertriebskanäle vor. Regelmäßig sollen auf Führungsebenen Treffen zur Abstimmung gemeinsamer Interessen und Ziele sowie Erörterung von Markttrends stattfinden. Gemeinsame Webinare und Workshops zu praxisrelevanten Themen für ZDK-Mitgliedsbetriebe, insbesondere zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Plattformfunktionen in Autohäusern, sind weitere Vereinbarungen. (aum)

Weiterführende Links: ZDK-Seite

Bilder zum Artikel
ZDK-Präsident Thomas Peckruhn (rechts) und Mobile.de-Chef Ajay Bhatia beim Neujahrsgipfel des Kfz-Branchenverbandes in Berlin.

Photo: Jule Halsinger via Autoren-Union Mobilität

Download:

