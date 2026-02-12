Ducati geht unter die Skifahrer

Ducati hat gemeinsam mit Kappa eine Bekleidungskollektion für Ski- und Snowboardfahrer entworfen. Sie besteht aus einer Skihose, einer wattierten Jacke, einer Weste, einem Fleece, einer Softshelljacke sowie ausgewählte Accessoires wie Mütze und Stirnband. Analog zur Motorradschutzkleidung hat die Skijacke einen verstärkten Bund und die Hose verstärkte Einsätze an den Knien. Die „Kappa x Ducati“-Kollektion ist in limitierter Auflage auf kappa.com, shop.ducati.com sowie in ausgewählten Kappa-Stores in den wichtigsten italienischen Skigebieten erhältlich. (aum)