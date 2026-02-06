Die italienische Firma Aznom Automotive hält sich nicht mit Kleinigkeiten auf: Mit dem Modell L'Epoque wurde jetzt ein Auto enthüllt, das alle gängigen Maßstäbe sprengt. Die Luxuskarosse ist knapp acht Meter lang und hat sechs Sitze, vier davon in Lounge-Ambiente inklusive Beduftung und klimatisiertem Zigarrenfach.

Den Antrieb des L'Epoque übernehmen vier Elektromaschinen, die jeweils nahe der Räder positioniert sind und deren Gesamtleistung bei mehr als 740 kW (1000 PS) liegen soll. Die Energie für den Antrieb liefert einerseits ein Akku mit einer Speicherkapazität von 100 kWh, andererseits ein V6-Benziner, der als Range Extender dient.



Noch ist der Aznom L'Epoque eine Studie. Doch die Macher betonen, dass der Wagen genau so umgesetzt werden könnte. (aum)