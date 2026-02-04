Logo Auto-Medienportal
Mit der LS2 X-Master bereit fürs Motorradabenteuer

aum – 4. Februar 2026

LS2 erweitert sein Sortiment um die Motorradbekleidung X-Master. Sie richtet sich vor allem an Nutzer von Reiseenduros und besteht aus Jacke und Hose. Beide sind dreilagig konstruiert und lassen sich unterschiedlichen Wetterbedingungen anpassen. Die Jacke verfügt über eine wasserdichte und atmungsaktive Membran, die sowohl innen als auch außen getragen werden kann, und natürlich gibt es ein herausnehmbares Thermofutter.

Weitere Merkmale der X-Master-Jacke sind Protektoren an Schultern und Ellbogen (höhnverstellbar). Sie ist mit Brust- und Rückenprotektoren kompatibel. Der Hauptreißverschluss ist versetzt angebracht, es gibt Belüftungsoptionen für heiße Tage und die Integration eines Hydrationssystems ist möglich. Die Jacke ist in den vier Farben Sand, Green, Grey-Red und Black erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 389 Euro.

Die ebenfalls dreilagige X-Master-Hose folgt funktionalen denselben Prinzipien, besitzt Knieprotektoren mit dreifacher Höhenverstellung sowie serienmäßig Hüftprotektoren. Ein hitzebeständiges Panel im inneren Beinbereich schützt vor Kontakt mit Motor oder Auspuff. Stretchzonen erleichtern das Fahren im Stehen und hat einen Verbindungsreißverschluss zur Jacke. Die Hose gibt es nur in Schwarz. Sie kostet 279 Euro. (aum)

