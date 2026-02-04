Tanken erneut teurer

Tanken ist gegenüber der Vorwoche erneut teurer geworden. Benzin der Sorte Super E10 kostete laut ADAC im Schnitt 1,748 Euro je Liter. Das sind 1,2 Cent mehr als vor sieben Tagen. Der Dieselpreis stieg um 2,3 Cent auf im Mittel 1,721 Euro. Teurer als derzeit war Super E10 zuletzt vor knapp einem Jahr, Diesel kostete seit Mitte April 2024 nicht mehr so viel.

Während die Rohölnotierungen leicht nachgaben, schwächte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder leicht ab. Aus Sicht des ADAC ist der Benzinpreis damit auf einem noch vertretbaren Niveau, nicht jedoch der Dieselpreis. Angesichts der sehr geringen Differenz 2,7 Cent zwischen beiden Sorten sieht der Automobilclub ungeachtet saisonaler Effekte wie der Heizölnachfrage wegen des Winters bei Diesel Luft für Preisnachlässe. Zur Erinnerung: Auf einen Liter Diesel sind rund 20 Cent weniger Energiesteuer zu bezahlen – von diesem Unterschied sind die aktuellen Kraftstoffpreise weit entfernt. (aum)

