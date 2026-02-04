Logo Auto-Medienportal
Mehr Rifter bei Peugeot

aum – 4. Februar 2026

Peugeot baut das Ausstattungsangebot beim Rifter aus und kehrt gleichzeitig in der Baureihe zum Verbrenner zurück. Ein Benziner und zwei Dieselmodelle ergänzen wieder die zuletzt nur aus dem E-Rifter bestehende Motorenpalette. Sie leisten 110 PS (81 kW) sowie 102 PS (75 kW) und 131 PS (96 kW).

Neue Ausstattungsmerkmale des Rifter sind unter anderem als Einzeloptionen eine Sitzheizung für die Vordersitze, das Infotainmentsystem i-Connect Advanced und je nach Motorisierung Schaltwippen am Lenkrad erhältlich. Zudem kann der Hochdachkombi mit drei Einzelsitzen in der zweiten Sitzreihe noch flexibler gestaltet werden.

Zum neuen Modelljahr wird zudem die Ausstattung Allure um die ab Juli verpflichtende Aufmerksamkeitswarnung inklusive Driver-Monitoring-Kamera ergänzt. Der E-Rifter verfügt künftig serienmäßig über einen bidirektionalen 11-kW-On-Board-Charger inklusive der Vorbereitung für Vehicle-to-Load. Für die Nutzung der V2L-Funktion ist ein separat erhältlicher Adapter erforderlich.

Die Preisliste für den Peugeot Rifter beginnt bei 26.670 Euro für den 110 PS (81 kW) starken Benziner. (aum)

Peugeot Rifter.

Peugeot Rifter.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

