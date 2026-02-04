BMW baut Vorserienfahrzeuge des neuen i3

Mit dem i3 gehörte BMW zu den frühen Elektroanbietern. Der gleichnamige Nachfolger hat mit dem einstigen und kleinerem Modell aber nichts mehr gemeinsam und wird sich vor allem wieder in die bekannte Baureihenbezeichnung einordnen. Im Werk München ist jetzt die Produktion der Vorserienfahrzeuge angelaufen. Die reguläre Produktion wird in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Den i3 wird es, ganz wie den 3er als Verbrenner, als Limousine und als Kombi geben. Er steht allerdings auf einer anderen Plattform und ist nach dem bereits vorgestellten iX3 der zweite Vertreter der „Neun Klasse“ bei BMW. (aum)



