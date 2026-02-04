Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

BMW baut Vorserienfahrzeuge des neuen i3

aum – 4. Februar 2026

Mit dem i3 gehörte BMW zu den frühen Elektroanbietern. Der gleichnamige Nachfolger hat mit dem einstigen und kleinerem Modell aber nichts mehr gemeinsam und wird sich vor allem wieder in die bekannte Baureihenbezeichnung einordnen. Im Werk München ist jetzt die Produktion der Vorserienfahrzeuge angelaufen. Die reguläre Produktion wird in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Den i3 wird es, ganz wie den 3er als Verbrenner, als Limousine und als Kombi geben. Er steht allerdings auf einer anderen Plattform und ist nach dem bereits vorgestellten iX3 der zweite Vertreter der „Neun Klasse“ bei BMW. (aum)


Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
BMW hat in München mit der Produktion von Vorserienfahrzeugen des i3 begonnen.

BMW hat in München mit der Produktion von Vorserienfahrzeugen des i3 begonnen.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

BMW hat in München mit der Produktion von Vorserienfahrzeugen des i3 begonnen.

BMW hat in München mit der Produktion von Vorserienfahrzeugen des i3 begonnen.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Renault Zoe.
Beim Elektroauto neigen die Bremsen zum Einschlafen
BMW i3: 250.000 Exemplare.
BMW i3: Einst ein belächelter Pionier
BMW stellt dem Münchener Hotel „The Lovelace“ zwei auffällig folierte i3 als Shuttle-Fahrzeuge für die Gäste zur Verfügung.
BMW i3 shuttelt die Gäste des „Lovelace“
Das "Kraftwerk" des BMW i3 kann auch mehr bewegen als einen Personenwagen oder einen Transporter wie den Street Scooter der Deutschen Post.
Batterie des BMW i3 treibt nun auch den Street Scooter an
Speicherfarm mit i3-Batterien im BMW-Werk Leipzig.
BMW feiert 100 000sten i3 und nimmt Speicherfarm in Betrieb

Audio

Autonews vom 04. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren