Chery setzt auf höhere Festigkeit bei geringerem Gewicht

aum – 4. Februar 2026

Chery hat nach eigenen Angaben einen Stahl mit höherer Zugfestigkeit bei geringerer Dicke entwickelt. Mit 2400 Megapascal übertrifft er den bisherigen Industriestandard von 1800 bis maximal 2200 MPa bei gleichzeitig zehn bis 15 Prozent dünneren Bauteilen. Das senkt das Fahrzeuggewicht und erhöht damit die Effizienz. Erste Fahrzeuganwendungen hat der chinesische Autokonzern in kritischen Sicherheitszonen wie Tür-Aufprallträgern sowie A- und B-Säule für nächstes Jahr angekündigt. (aum)

Exeed Sterra ES von Chery im Triple-Crashtest.

Exeed Sterra ES von Chery im Triple-Crashtest.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

