Das Tesla Model S revolutionierte 2012 die Autoindustrie und war ein wichtiger Trendsetter für die weltweite Elektro-Transformation. Nun zieht Firmenchef Elon Musk den Fahrzeugtypen Model S – dem einstigen Trendsetter – und Model X den Stecker. Nach dem inzwischen wieder beendeten Engagement des Tech-Milliardärs für US-Präsident Donald Trump stürzten die Verkaufszahlen der Autos ab. Das Unternehmen hat angekündigt, sich künftig vor allem auf Technologien wie das autonome Fahren und Robotik zu konzentrieren. (aum)
