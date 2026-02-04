Logo Auto-Medienportal
Kompakt: Elon Musk zieht den Stecker

aum – 4. Februar 2026

Das Tesla Model S revolutionierte 2012 die Autoindustrie und war ein wichtiger Trendsetter für die weltweite Elektro-Transformation. Nun zieht Firmenchef Elon Musk den Fahrzeugtypen Model S – dem einstigen Trendsetter – und Model X den Stecker. Nach dem inzwischen wieder beendeten Engagement des Tech-Milliardärs für US-Präsident Donald Trump stürzten die Verkaufszahlen der Autos ab. Das Unternehmen hat angekündigt, sich künftig vor allem auf Technologien wie das autonome Fahren und Robotik zu konzentrieren. (aum)

Tesla Model S.

Tesla Model S.

Photo: Tesla via Autoren-Union Mobilität

