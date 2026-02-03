Logo Auto-Medienportal
Der Ari 458 Pro ist für fast alles zu haben

aum – 3. Februar 2026

Ari Motors erweitert das Angebot beim kleinen Elektrotransporter 458 Pro deutlich. Neben Pritsche und Koffer ist er nun auch als Kipper, Pritsche mit Plane, Verkaufsfahrzeug, Foodtruck, Winterdienstfahrzeug sowie mit Müllsammelaufbau erhältlich. Der Kofferaufbau steht zusätzlich auch als Alkoven-Variante zur Verfügung.

Alle Aufbauvarianten werden, wie bereits beim Vorgängermodell 458, in drei Größen (Standard, L und XL) angeboten. Damit bietet der deutlich moderner gestaltete und größere Pro die gleiche Aufbauvielfalt wie das bisherige Modell. Vom klassischen Transport über mobile Verkaufs- und Gastronomiekonzepte bis hin zu kommunalen Einsätzen lässt sich nahezu jeder Anwendungsfall abbilden. Ari-Mitgründer und CFO Thomas Kuwatsch spricht gerne von einem „großen Schweizer Taschenmesser“ unter den kleinen elektrischen Nutzfahrzeugen. Der Ari 458 Pro kann je nach Batteriegröße und Einsatzart zwischen 120 und 230 Kilometer mit einer Akkuladung zurücklegen. Der 15 kW (20 PS) starke Wechselstrommotor sorgt für eine Höchstgeschwindigkeit von rund 70 km/h.

Neben den Standardangeboten erfüllt das Unternehmen aus Borna bei Leipzig auch individuelle Wünsche. Ausstattung, Aufbau, Zubehör und technische Details werden gemeinsam mit dem Kunden definiert und direkt umgesetzt. Ebenso können individuelle Folierungen in Wunschfarbe oder mit Firmenlogo bereits ab Werk erfolgen, so dass das Fahrzeug voll umfänglich ausgeliefert werden kann. Gewerbetreibende profitieren zudem von der Möglichkeit der 75-Prozent-Sonderabschreibung.

Erhältlich ist der Ari 458 Pro zu Netto-Preisen ab 15.790 Euro (Pritsche). (aum)

Bilder zum Artikel
Ari 458 Pro mit verschiedenen Aufbauten.

Ari 458 Pro mit verschiedenen Aufbauten.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Koffer.

Ari 458 Pro Koffer.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Koffer.

Ari 458 Pro Koffer.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Foodtruck.

Ari 458 Pro Foodtruck.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Winterdienstfahrzeug.

Ari 458 Pro Winterdienstfahrzeug.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Müllsammelfahrzeug.

Ari 458 Pro Müllsammelfahrzeug.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Verkaufsfahrzeug.

Ari 458 Pro Verkaufsfahrzeug.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Pritsche mit Plane.

Ari 458 Pro Pritsche mit Plane.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Pritsche.

Ari 458 Pro Pritsche.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro Kipper.

Ari 458 Pro Kipper.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro mit verschiedenen Aufbauten.

Ari 458 Pro mit verschiedenen Aufbauten.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro.

Ari 458 Pro.

Photo: Ari via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro.

Ari 458 Pro.

Photo: Ari via Autoren-Union Mobilität

Ari 458 Pro.

Ari 458 Pro.

Photo: Ari via Autoren-Union Mobilität

