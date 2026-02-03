Logo Auto-Medienportal
Peugeot bleibt dem César treu

aum – 3. Februar 2026

Im Rahmen seines Engagements für das französische Kino intensiviert Peugeot die Kooperation mit der César-Akademie, die seit mehr als einem halben Jahrhundert Filme und ihre Macher ehrt. Zum zweiten Mal in Folge ist die Automobilmarke offizieller Partner der Verleihung des Filmpreises César, die am 26. Februar in Paris stattfindet. Vor und während der Veranstaltung rund um den „französischen Oscar“ wird Peugeot präsent sein und auch die Liveübertragung sponsern. 30 elektrifizierte Fahrzeuge der Marke werden die Gäste zum roten Teppich befördern.

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird Peugeot Haupt- und Exklusivpartner der „Les Nuits en Or“, einer von der César-Akademie organisierten Veranstaltung, die sich den besten internationalen Kurzfilmen widmet und die im Juni stattfindet. Zudem wollen die Partner auf ihren digitalen Plattformen die Freude am Kino fördern. (aum)

Unter dem Motto „Der Löwe liebt das Kino“ unterstützt Peugeot 2026 Veranstaltungen rund um den französischen Film.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

