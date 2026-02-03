Logo Auto-Medienportal
Überarbeiteter Opel Astra zum alten Preis

aum – 3. Februar 2026

Bei Opel kann jetzt der überarbeitete Astra bestellt werden. Er trägt erstmals das vom Grandland bekannte neue Markengesicht mit beleuchtetem Blitz sowie auf Wunsch adaptives Intelli-Lux-HD-Licht. Bereits in der Basisversion sind besondere Ergonomiesitze mit Vertiefung in der Mitte an Bord. Neu gestaltet wurden auch die Visualisierungen und Grafiken in den Bildschirmen, die Bedienung wurde vereinfacht. Beim Astra Electric ab 37.990 Euro erhöht die neue 58 kWh große Batterie die Normreichweite auf bis zu über 450 Kilometer. Er bietet außerdem erstmals Vehcile to Load (V2L) zum Laden externer Geräte wie beispielsweise E-Bikes.

Einstiegsmotorisierung ist der Hybrid mit 145 PS (107 kW) zum Preis von 32.990 Euro. Auch dem Diesel hält Opel mit einen 130 PS (96 kW) starken 1,5-Liter-Motor noch die Treue. Zudem ist der Astra als Plug-in-Hybrid erhältlich. (aum)

