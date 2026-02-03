Kia K4 für unter 29.000 Euro

Nach dem Kombi bietet Kia den K4 nun auch als Limousine in der Einstiegsversion Core an. Dadurch sinkt der Einstiegspreis für den Handschalter mit 115 PS (85 kW) um 1100 Euro auf 28.890 Euro. Für 2000 Euro mehr gibt es alternativ den 1,0-Liter-Motor auch als Mildhybrid mit Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe.

Zur Standardausstattung gehören unter anderem ein 12,3 Zoll großes Navigations- und Infotainmentsystem, Smart-Key, LED-Scheinwerfer, Klimaanlage, Rückfahrkamera, elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel, elektronische Parkbremse, ein Autobahnassistent und adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie Spurfolge- und Fernlichtassistent. Die Ausstattung des 4,40 Meter langen K4 Core kann durch verschiedene Sonderpakete erweitert werden. (aum)

