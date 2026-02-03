Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Polo saniert sich in Eigenverwaltung

aum – 3. Februar 2026

Das Amtsgericht Mönchengladbach hat für Polo planmäßig das Eigenverwaltungsverfahren eröffnet. Damit können die nächsten Sanierungsschritte umgesetzt werden. Der operative Geschäftsbetrieb des insolventen Motorradzubehöranbieters läuft ohne Einschränkungen weiter. Alle Filialen sowie der Online-Shop sind geöffnet. Auch die Löhne und Gehälter der rund 650 Mitarbeiter in Deutschland sind gesichert und werden ab diesem Monat wieder aus dem laufenden Geschäftsbetrieb bezahlt.

Die Polo Motorrad & Sportswear will sich laut Unternehmenschef Andrew Thorndike durch eine strukturelle und strategische Neuausrichtung „langfristig wirtschaftlich stabil und wettbewerbsfähig“ aufstellen. Die Ergebnisse des Wintergeschäfts haben nach Aussage des begleitenden Sanierungsexperten und Rechtsanwalts Volker Römermann überwiegend über Plan gelegen. (aum)

Polo.

Polo.

Photo: Polo via Autoren-Union Mobilität

