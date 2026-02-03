Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Umsatzrendite bei Mazda bleibt auf hohem Niveau

aum – 3. Februar 2026

Die Umsatzrendite der Mazda-Partner bleibt auf hohem Niveau. Im vergangenen Jahr erzielten die Händler japanischen Herstellers in Deutschland bis November erneut eine Umsatzrendite von 2,5 Prozent (Durchschnitt aller Mazda-Vertriebspartner vor Steuern). Seit mehr als zehn Jahren erzielt das Händlernetz der Marke eine Umsatzrendite von mehr als zwei Prozent und lag damit meist deutlich über dem Branchendurchschnitt im deutschen Automobilhandel. Die erfolgreichsten 25 Prozent der deutschen Mazda-Vertragspartner haben mit einer Umsatzrendite von 7,0 Prozent (Durchschnitt vor Steuern) ein besonders gutes Ergebnis erzielt.

Darüber hinaus stieg im Vergleich zum Vorjahr die durchschnittliche unverbindliche Preisempfehlung (brutto) für die von Januar bis November neu zugelassenen Mazda Fahrzeuge um 2500 Euro auf 44.500 Euro an. Grund dafür sind die steigenden Verkaufsanteils der größeren Crossover-Baureihen Mazda CX-60 und Mazda CX-80.

Für dieses Jahr strebt Mazda ein Absatzvolumen von 50.000 Fahrzeugen sowie einen Marktanteil von 1,8 Prozent an. 2025 waren es etwas über 40.700 Neuzulassungen und 1,4 Prozent. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mazda-Logo.

Mazda-Logo.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Mazda

Download:

Ähnliche Artikel

Mazda-Autohaus.
Mazda-Händler kommen auf 2,1 Prozent Umsatzrendite
Mazda-Autohaus.
Mazda-Händler mit höherem Umsatz und mehr Rendite
Mazda.
Mazda ehrt seine besten Händler
Mazda zeichnet seine besten Händler mit dem „Dealer Excellence Award" aus.
Mazda zeichnet seine besten deutschen Händler aus
Mazda.
Mazda schaltet ein paar Gänge zurück

Audio

Autonews vom 30. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren