Jeep belohnt den höchsten Sprung

aum – 2. Februar 2026

Jeep geht eine mehrjährige und globale Partnerschaft mit der Snow League ein, einer professionellen Liga für Snowboarden und Freeskiing. Das Engagement umfasst eine Reihe von Vor-Ort-Erlebnissen, Event-Sponsoring und immersive Fan-Aktivitäten, beginnend mit dem dritten Event der Debütsaison der Liga in Buttermilk bei der Aspen Snowmass vom 27. bis 28. Februar.

Jeep wird seine neueste Fahrzeugpalette bei den Veranstaltungen der Snow League präsentieren, darunter in Aspen und vom 19. bis 21. März in Laax in der Schweiz, wo Fans die Möglichkeit haben, die neuen Modelle hautnah zu erleben und Markenbotschafter zu treffen.
Ein Teil der Kooperation ist die Auszeichnung „Jeep Biggest Air Badge“ für den höchsten Sprung im Halfpipe-Wettbewerb (nach Männern und Frauen getrennt). Darüber hinaus werden die siegreichen Athleten in den Disziplinen Ski und Snowboard einen Jeep-Aufnäher tragen. Der Gründer der Snow League, Shaun White, wird globaler Markenbotschafter. (aum)

Bilder zum Artikel
Jeep ist Partner der Snow League.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

