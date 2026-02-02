Leapmotor ab 49 Euro im Leasing

Die neue einkommensabhängige Prämie für Elektroautos verleiht auch dem Leasingmarkt Schwung. So lockt Leapmotor im Rahmen seiner Kampagne „Mehr E für D – Ich Leaps” ebenfalls mit besonders niedrigen Monatsraten und der Idee, die Fördersumme als Sonderzahlung einzusetzen. So gibt es den kleinen T03 bereits ab 49 Euro im Monat, den kompakten B10 ab 129 Euro und den C10 für 179 Euro. Je nach Baureihe bewegt sich die Sonderzahlung zwischen 3870 Euro und 4870 Euro bei einer Laufzeit von drei Jahren und den üblichen 10.000 Kilometern im Jahr. (aum)