Leapmotor ab 49 Euro im Leasing

2. Februar 2026

Die neue einkommensabhängige Prämie für Elektroautos verleiht auch dem Leasingmarkt Schwung. So lockt Leapmotor im Rahmen seiner Kampagne „Mehr E für D – Ich Leaps” ebenfalls mit besonders niedrigen Monatsraten und der Idee, die Fördersumme als Sonderzahlung einzusetzen. So gibt es den kleinen T03 bereits ab 49 Euro im Monat, den kompakten B10 ab 129 Euro und den C10 für 179 Euro. Je nach Baureihe bewegt sich die Sonderzahlung zwischen 3870 Euro und 4870 Euro bei einer Laufzeit von drei Jahren und den üblichen 10.000 Kilometern im Jahr. (aum)

Bilder zum Artikel
Leapmotor T03.

Leapmotor T03.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Leapmotor B10.

Leapmotor B10.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

Leapmotor C10.

Leapmotor C10.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

