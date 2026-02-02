Logo Auto-Medienportal
Chery vergrößert sich in Raunheim deutlich

aum – 2. Februar 2026

Chery, Chinas größter Pkw-Exporteur, baut sein Entwicklungs- und Designzentrum in Raunheim deutlich aus. Die Fläche wird von rund 1100 Quadratmetern auf über 2000 Quadratmeter erweitert. Die Zahl der Mitarbeiter soll im Laufe des Jahres von derzeit 90 um bis zu 140 weitere wachsen. „Nach dem Aufbau unserer Prototypenwerkstatt in Flörsheim 2024 ist die Erweiterung des Standorts Raunheim ein wichtiger Bestandteil unserer europäischen Strategie“, sagt Europa-Chef Jochen Tüting. Der Konzern führt hierzulande gerade die Marken Omoda und Jaecoo ein.

Im R&D-Center konzentriert sich Chery auf die Anpassung der Fahrzeuge an europäische Anforderungen. Dazu gehören die Fahrwerksabstimmung, Validierung und Homologation sowie die Entwicklung marktspezifischer Lösungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Definition, Abstimmung und Weiterentwicklung der Antriebssysteme. Parallel arbeitet das Design-Team an neuen Fahrzeugkonzepten und unterstützt auch globale Entwicklungen des Konzerns. (aum)

Entwicklungs- und Designzentrum von Chery in Raunheim.

Entwicklungs- und Designzentrum von Chery in Raunheim.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

