Skoda baut über eine Million Fahrzeuge

Skoda hat im vergangenen Jahr 1.065.000 Škoda Fahrzeuge produziert, das sind 15 Prozent mehr als 2024 und ist die höchste Zahl seit sechs Jahren. Darüber hinaus wurden mehr als 329.000 Batteriesysteme für die eigenen Elektromodelle und Plug-in-Hybride sowie für andere Baureihen des Volkswagen-Konzerns hergestellt. Dazu kommen noch mehr als 1,03 Millionen Getriebe und über 500.000 Motoren.

Im Hauptwerk in Mladá Boleslav rollten 605.600 Autos vom Band (plus 4,9 Prozent). In Kvasiny baute Skoda neben über 300.000 eigenen Fahrzeugen auch mehr als 40.000 Autos für Seat. Neben weiteren Produktionsstätten in der Slowakei, Indien und in China entstanden auch 1200 Karoq in der Ukraine aus Semi-Knocked-Down-Bausätzen (SKD). Weitere 2800 Skoda entstanden ebenfalls als SKD-Montage in Kasachstan.



In Vietnam wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Partner Thanh Cong Group auch ein neues Montagewerk eröffnet: Dort werden der Slavia und der Kushaq aus komplett zerlegten Bausätzen aus Indien wieder zusammengebaut, wo sich die Produktion aufgrund der hohen Nachfrage nach dem SUV Kylaq gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt 73.800 Einheiten mehr als verdoppelt hat. (aum)



