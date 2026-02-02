Citroën x Team D: Sondermodelle und Werbespot

Citroën Deutschland begleitet das deutsche Team (Team D) bei den Olympischen Winterspielen auch mit einer Imagekampagne und Sondermodellen. Zu sehen ist ein 30-Sekunden-Spot im Fernsehen, auf Streaming-Plattforen und Social-Media-Kanälen sowie auf digitalen Out-of-Home-Flächen. Das Motto lautet „Citroën x Team D: Lët´s move the people. Mailand Cortina 2026“. Daneben reagieren dynamische Motive in Echtzeit auf Medaillenerfolge und gratulieren den Athleten zu ihren Medaillen.

Parallel zur Kommunikationskampagne bietet Citroën die Modelle C3, C3 Aircross, C4 und C5 Aircross als Editionsmodelle „Team D“ an. Sie bauen auf der jeweils höchsten Ausstattungslinie Max auf und erweitern diese um zusätzliche Komfort-, Technologie- und Designmerkmale inklusive Preisvorteil von bis zu 450 Euro. Ein exklusives schwarzes „Team D“-Badge an der B-Säule, ein Heck-Sticker sowie speziell entwickelte Color-Clips in Schwarz-Rot-Gold greifen das Thema auf.



Die C3-Modelle erhalten unter anderem ein Winter-Paket mit Sitzheizung vorn, beheizbarem Lenkrad, beheizbarer Frontscheibe und Nebelscheinwerfern. Bei den elektrischen Varianten ergänzt ein 11-kW-Onboard-Charger inklusive Mode-3-Ladekabel die Serienausstattung. Der C4 Team D kombiniert das Winter-Paket mit erweiterten Assistenz- und Komfortfunktionen wie 360-Grad-Kamera, induktiver Smartphone-Ladeschale und zusätzlichen Fahrerassistenzen. Der C5 Aircross Team D bietet neben exklusivem Interieurambiente unter anderem elektrisch vielfach verstellbare Sitze für Fahrer und Beifahrer, Massagefunktion, Sitzbelüftung sowie Sitzheizung vorne und hinten. Im e-C5 Aircross kommt eine Wärmepumpe, im Plug-In-Hybrid ein leistungsfähiger On-Board-Charger hinzu.



Zusätzlich werden für die Editionsmodelle besondere Leasingkonditionen angeboten. So gibt es beispielsweise den C3 Team D ab 225 Euro im Monat ohne Anzahlung. (aum)





