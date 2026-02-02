Logo Auto-Medienportal
Hyundai strukturiert den i30 neu

aum – 2. Februar 2026

Hyundai schickt den i30 aufgefrischt ins neue Jahr. Der Einstiegsmotor erhält ein Leistungsplus von 15 PS auf 115 PS (85 kW). Außerdem ergänzt der 1.6 T-GDI mit 150 PS (110 kW) und Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe das Motorenangebot. Die bisherige Ausstattungsvariante Advantage wird durch die Linie Trend ersetzt. Zudem führt Hyundai auch in der Kompaktklasse zweistufige sportliche N Line ein. Damit wird das Angebot neu strukturiert und übersichtlicher. Die Preise beginnen bei 28.650 Euro. (aum)

Hyundai i30.

Hyundai i30.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Hyundai i30.

Hyundai i30.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

