Hyundai strukturiert den i30 neu

Hyundai schickt den i30 aufgefrischt ins neue Jahr. Der Einstiegsmotor erhält ein Leistungsplus von 15 PS auf 115 PS (85 kW). Außerdem ergänzt der 1.6 T-GDI mit 150 PS (110 kW) und Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe das Motorenangebot. Die bisherige Ausstattungsvariante Advantage wird durch die Linie Trend ersetzt. Zudem führt Hyundai auch in der Kompaktklasse zweistufige sportliche N Line ein. Damit wird das Angebot neu strukturiert und übersichtlicher. Die Preise beginnen bei 28.650 Euro. (aum)