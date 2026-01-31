Logo Auto-Medienportal
Übermäßige Begeisterung oder Computersabotage?

aum – 31. Januar 2026

Sind die Chinesen süchtig nach Informationen vom Auto-Medienportal? Immerhin befinden sie sich jeden Monat unter den Top Ten der Nationen, aus denen Anfragen an unsere Datenbank stammen. Dennoch kann das normalerweise den Server nicht überlasten. Offenbar ist es Computersabotage, dass seit einigen Tagen unser Auto-Medienportal oft nur sehr langsam oder gar nicht reagiert? Unsere Technik ist sicher, dass es sich um einen Denial-of-Service-Angriff handelt, bei dem der Server durch eine Unzahl von Anfragen zur Aufgabe gezwungen werden soll. Unsere Abnehmer bitten wir um Verständnis, die Kollegen in der Technik um Erfolg. (aum)






