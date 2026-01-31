Suzuki Hayabusa: Mit 190 PS ins neue Modelljahr

Für das Modelljahr 2026 stattet Suzuki die Hayabusa mit einer Lithium-Ionen-Batterie aus. Die Energiespeichertechnologie reduziert das Gesamtgewicht und steigert die Energieeffizienz gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien – ein Pluspunkt bei Handling und Startleistung. Außerdem ab sofort bestellbar: Die Hayabusa Special Edition mit Designdetails wie der Lackierung, Soziusabdeckung und schwarzen Blenden.

Die Hayabusa bietet auch im Modelljahr 2026 hohe Performance, maximale Fahrstabilität und beste Aerodynamik. Der 1340-ccm-Reihenvierzylinder mit 190 PS (140 kW) bringt starke Beschleunigung und präzises Handling. Drei Fahrmodi und eine zehnstufige Traktionskontrolle sowie eine dreistufige Launch Control sorgen für schnelle Starts zur rasanten Fahrt. Das Kurven-ABS und das Slope Dependent Control-System verspricht sichere Verzögerung mit der 320-mm-Doppelscheibenbremsanlage mit Brembo Stylema Vier-Kolben-Sätteln auf Sport-Niveau. Die Preise: 19.390 Euro, für die Special Edition 19.890 Euro. (aum)

