Vorschau: Camper-Kosten und ein Benziner aus China

aum – 30. Januar 2026

Für manchen ist ein Reisemobil wegen der gestiegenen Preise und teureren Lebenshaltungskosten unerschwinglich geworden. Nach zwei Jahren hat das Portal Camperdays erneut untersucht, wie lange man sein Fahrzeug nutzen muss, damit es sich im Vergleich zu einem Mietmobil amortisiert. Michael Kirchberger schaut sich das an. Walther Wuttke hat Hyundais Gegenwart und Zukunft im Blick.

Guido Borck wundert sich über den „Super-Hybrid“. Bisher wurde der BYD Atto 2 als reines Elektroauto angeboten. Jetzt ergänzt der chinesische Hersteller sein Kompakt-SUV um die Plug-in-Hybrid-Variante Atto 2 DM-i. Die Hybridversion kombiniert einen 1,5-Liter-Benziner mit einem Elektromotor, mit dem elektrische Reichweiten von rund 90 Kilometern möglich sind. (aum)

Nichts ist umsonst, auch das Wohnmobilreisen nicht.

Photo: Michael Kirchberger via Autoren-Union Mobilität

