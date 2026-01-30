Citroen hat jetzt die Lieferdienste im Blick

Citroën Deutschland baut seine Gewerbekundenstrategie mit der auf Lieferdienste zugeschnittenen B2B-Kampagne „We deliver“ aus. Nach dem Markteintritt von „We care“ für Pflege- und Sozialdienste im Jahr 2025 öffnet Citroën jetzt eine digitale Plattform nun für Kurier-, Express- und Lieferdienste in Deutschland. Über das zentrale Portal www.mehrwertfuerdich.com erhalten Lieferdienst-Unternehmen Zugang zu Sonderkonditionen für Citroën Nutzfahrzeuge, kombiniert mit einem 500-Euro-Einkaufgutschein, der nach Zulassung eingelöst werden kann. Der Gutschein kommt von „Lusini“, einem der führenden Hotellerie- und Gastronomieausstatter im Non-Food-Bereich in Europa, einem Partner der We deliver-Aktion (aum).









