Citroen hat jetzt die Lieferdienste im Blick

aum – 30. Januar 2026

Citroën Deutschland baut seine Gewerbekundenstrategie mit der auf Lieferdienste zugeschnittenen B2B-Kampagne „We deliver“ aus. Nach dem Markteintritt von „We care“ für Pflege- und Sozialdienste im Jahr 2025 öffnet Citroën jetzt eine digitale Plattform nun für Kurier-, Express- und Lieferdienste in Deutschland. Über das zentrale Portal www.mehrwertfuerdich.com erhalten Lieferdienst-Unternehmen Zugang zu Sonderkonditionen für Citroën Nutzfahrzeuge, kombiniert mit einem 500-Euro-Einkaufgutschein, der nach Zulassung eingelöst werden kann. Der Gutschein kommt von „Lusini“, einem der führenden Hotellerie- und Gastronomieausstatter im Non-Food-Bereich in Europa, einem Partner der We deliver-Aktion (aum).





Citroen Berlingo.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Citroen

Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Stellantis

