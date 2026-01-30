Logo Auto-Medienportal
Niu wächst gegen den Markttrend

aum – 30. Januar 2026

Während der deutsche Markt für Elektroroller, elektrische Leichtkraftroller und Kleinkrafträder von 2024 auf 2025 um 7,4 Prozent schrumpfte, legte Niu für 2025 Rekordzahlen vor. Die chinesische Marke ist heute Marktführer in dem Elektrosegment. Im gesamten deutschen Rollermarkt, inklusive aller Verbrennermarken, erreicht Niu mittlerweile Platz 5. Als wesentlichen Treiber für den Erfolg sieht sie den Neustart beim Vertrieb. Seit 2024 operiert die Marke in Deutschland mit einem Direktvertriebsmodell. (aum)


Weiterführende Links: Niu eMail Presse

Niu MQi GT.

Niu MQi GT.

Photo: Auto-Medienportal.Net/KSR Group

