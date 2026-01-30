Fiat bringt mit dem Qubo L einen Diesel für die Familie

Mit dem neuen Fiat Qubo L erweitert die italienische Marke ihr Angebot an Familienfahrzeugen. Die als Sieben- und als Fünfsitzer verfügbare Großraumlimousine kombiniert Praktikabilität, Flexibilität und effiziente Leistung für für den Alltag in der Stadt, Hobbys mit hohem Platzbedarf oder Outdoor-Abenteuer. Der neue Fiat Qubo L ist in den drei Ausstattungsvarianten Pop, Icon und La Prima erhältlich und ab sofort bestellbar. Die Preise beginnen bei 25.490 Euro.

Die fünfsitzige Modellvariante mit kurzem Radstand zeigt mit einer Gesamtlänge von 4,40 Metern großstadttaugliche Kompaktheit. Der Siebensitzer, der mit verlängertem Radstand 4,75 Meter misst, bietet drei individuell verstellbare Sitze in der zweiten Reihe sowie zwei ausklappbare Sitze auf Schienen in der dritten Reihe. Insgesamt ergeben sich 144 mögliche Sitzkombinationen.



Beim Siebensitzer beträgt das Kofferraumvolumen mehr als einen Kubikmeter. Durch den umklappbaren Beifahrersitz ergibt sich eine Laderaumlänge von bis zu drei Metern. Der Qubo L verfügt darüber hinaus über 27 Staufächer.

Die große Heckklappe erleichtert das Be- und Entladen. Praktisch ist auch die zu öffnende Heckscheibe. Sie ermöglicht den Zugang zum Laderaum, ohne die Heckklappe zu betätigen. Für die Ausstattungsvariante La Prima als Fünfsitzer ist die Option Panorama-Glasdach „Magic Top“ erhältlich.



Der Qubo L wird mit einem 1,5-Liter-Turbodiesel in zwei Leistungsstufen mit 74 kW (100 PS) oder 96 kW (130 PS) Leistung angeboten. Die Reichweite des Fronttrieblers liegt knapp unter 900 Kilometer. Sein Traktionskontrollsystem „Extended Grip Control“ verbessert die Fahreigenschaften auf verschiedenen Untergründen. (aum)

