Elon Musk will lieber humanoide Roboter bauen

Schon im zweiten Quartal will Elon Musk die Produktion der beiden Tesla-Modelle S und X einstellen. Bei der Vorlage der Quartalsergebnisse begründete Musk am Donnerstag den Schritt damit, die Produktionskapazitäten anders nutzen zu wollen. Beim Modell S handelt es sich um eine große Luxuslimousine, die seit 2012 im Programm ist; das Modell ist das Oberklasse-SUV mit Flügeltüren und und läuft seit 2015 vom Band. Der technische Support und Service sollen weiter angeboten werden.

Musk begründet die Entscheidung mit einer strategischen Neuausrichtung. Tesla soll sich mehr auf die volumenstarken Typen Model 3 und Model Y konzentrieren. Die freiwerdenden Kapazitäten – besonders in der Fremont-Fabrik in Kalifornien – will der Konzern für andere Projekte wie humanoiden Roboter und autonome Fahrzeuge nutzen. Künstliche Intelligenz, Robotik und autonomes Fahren sieht der Konzern als Kernelemente seiner langfristigen Vision.



Tesla hatte für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz- und Autoabsatz-Rückgang gemeldet. Als Gründe wurden starke Konkurrenz, geopolitische Effekte, fehlende Anreize durch Förderprogramme und Marktveränderungen angeführt. (aum)



