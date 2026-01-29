Logo Auto-Medienportal
Tag des Motorsports mit Rallye-Ikonen und Rundstrecken-Stars

aum – 29. Januar 2026

Racing-Vibes in der Toyota Collection: Am Samstag, 7. Februar, lädt die Automobilsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland in Köln (Toyota-Allee 2) von 10 bis 14 Uhr zum Tag des Motorsports. Bei diesem Event sind Toyota-Rennwagen aus den unterschiedlichsten Wettbewerben zu sehen, vom Yaris Cup für den Nachwuchs bis zu Boliden für den berühmt-berüchtigten Langstreckenklassiker in Le Mans. Außerdem wird die zweifache Damen-Rallye-Weltmeisterin und Toyota-Markenbotschafterin Isolde Holderied zwei Talkrunden mit erfolgreichen Motorsport-Profis moderieren und an Sternstunden der Rallye- und Renngeschichte erinnern. Wie immer ist der Eintritt zum Public Opening frei.

Aufgefahren hat Toyota beim Motorsport-Tag ein breites Startfeld faszinierender Renn- und Sportwagen. Darunter die Supercars Toyota 2000GT von 1967 und Lexus LFA von 2010, die beide vor der Serienproduktion im Racing getestet wurden. Aber auch Le-Mans-Renner wie der Toyota GT-One (TS020) von 1998, ein Corolla WRC von 1997, der Formel-1-Monoposto TF102 von 2002 oder das „Biest“, der 650 PS (478 kW) starke Prototyp Lexus TS 650 von 2012. Nicht zu vergessen die Breitensportler wie ein klassischer Toyota Yaris Cup Racer (XP10). Einzigartig in der Toyota Collection ist die Einladung zum Einsteigen und Probesitzen in viele Serienautos, die als Sportgerät Kultstatus erlangten. Im Cockpit des Toyota Corolla Coupé GT AE86 von 1984 lässt das Kopfkino vom Drift-Racing träumen, und der Celica Turbo 4WD „Carlos Sainz Limited Edition” (ST185) ruft die WRC-Erfolge von Toyota in den 1990ern in Erinnerung.

Wer an Hintergrundinfos zu den insgesamt 75 ausgestellten Fahrzeugen in der Toyota Collection interessiert ist, kann das Angebot der kostenfreien Guided-Tours durch die Ausstellung nutzen. Ein Experte erzählt dabei Fun Facts und auch manche Anekdote zu den Fahrzeugen. Direkt vor dem Eingang der Ausstellungshalle der Toyota Collection gibt es das gewohnte spontane Treffen der Toyota-Community mit seltenen und liebevoll gepflegten Fahrzeugen. Darunter diesmal auch manches Sportgerät, das von Rundstrecke oder Rallye erzählt.

Aktuelle Informationen und Nachrichten über die Toyota Collection und die kommenden Public Openings gibt es auf facebook.com/ToyotaCollectionDeutschland/ und auf www.toyota-collection.de.

Bilder zum Artikel
Rallye-Fahrerin Isolde Holderied beim Tag des Motorsports in der Toyota Collection.

Tag des Motorsports in der Toyota Collection.

Tag des Motorsports in der Toyota Collection.

Tag des Motorsports in der Toyota Collection.

Tag des Motorsports in der Toyota Collection.

Tag des Motorsports in der Toyota Collection.

Rallye-Fahrerin Isolde Holderied beim Tag des Motorsports in der Toyota Collection.

Tag des Motorsports in der Toyota Collection.

Toyota Landcruiser mit Jacky Ickx bei der Rallye Dakar.

Toyota Celica Turbo 4wd WRC-Rallye-Safari.

Toyota Supra im Motorsport.

