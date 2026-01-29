Mazda CX-5 knackt die Fünf-Millionen-Marke

Mazda feiert einen Meilenstein: Bis Ende 2025 wurden weltweit insgesamt fünf Millionen Einheiten des Mazda CX-5 produziert und verkauft. Damit ist der kompakte Crossover-SUV nach dem Mazda 323 und dem Mazda3 die dritte Baureihe in der Unternehmensgeschichte, die diese Marke überschreitet.

Bei seiner Markteinführung im Jahr 2012 war der Mazda CX-5 zugleich das erste Fahrzeug, mit dem die Japaner ihre heutige „Kodo“-Designphilosophie und „Skyactiv“-Technologien mit effizienten Verbrennungsmotoren und moderner Plattformarchitektur präsentierten. Die Produktion der ersten Generation startete 2011 im Werk Ujina Nr. 2 am Stammsitz des Unternehmens in Hiroshima. In den folgenden Jahren wurde die Fertigung auf weitere Standorte ausgeweitet. Die zweite Generation kam im Sommer 2017 auf dem europäischen Markt. Seit 2018 ist der CX-5 global die meistverkaufte Baureihe innerhalb der aktuellen Mazda-Produktpalette.



Die dritte Generation des Mazda CX-5 wurde im Juli 2025 erstmals in Europa vorgestellt und wird nach der europäischen Messepremiere auf der Brüssel Motor Show im Januar 2026 im Frühjahr in Europa, Nordamerika und Japan eingeführt. In Deutschland starten die Preise ab 34.990 Euro. (aum)

