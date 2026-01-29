Die meisten Deutschen halten Auto für unersetzlich

Das Auto ist für die meisten Menschen in Deutschland unersetzlich, besonders in den Flächenländern. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag von mobile.de. Demnach fühlen sich 80,7 Prozent der Befragten ohne eigenes Auto eingeschränkt. Ob Wocheneinkauf, Arzttermin oder Arbeitsweg – ohne Pkw wird es nicht nur schnell kompliziert, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch deutlich zeitintensiver. Selbst in Großstädten wie Berlin (63,4 Prozent) und Hamburg (59,5 Prozent) fühlen sich die meisten Menschen ohne Auto eingeschränkt.

Mehr als die Hälfte der Befragten (56,3 Prozent) gibt an, bei Einkäufen und Besorgungen nicht auf das Auto verzichten zu können. Bei privaten Terminen wie Arztbesuchen empfindet knapp jeder Zweite (45,6 Prozent) das Auto als unverzichtbar. Auch der Arbeitsweg ist für viele ohne Pkw kaum vorstellbar: 37,1 Prozent sagen, dass sie gerade dafür auf das Auto angewiesen sind.



Nicht selten auch aus Zeitgewinn. Unter den Berufstätigen benötigen 51 Prozent zwischen zehn und 30 Minuten mit dem Auto zur Arbeit, 20,5 Prozent sind in weniger als zehn Minuten am Arbeitsplatz. Nur 5,4 Prozent sitzen länger als eine Stunde im Auto. Mit Bus und Bahn sieht es anders aus: Nur 7,1 Prozent erreichen ihren Arbeits- oder Ausbildungsort mit dem ÖPNV in unter zehn Minuten. Die meisten sind deutlich länger unterwegs: 29,9 Prozent brauchen zwischen 31 und 60 Minuten, 30,5 Prozent sogar mehr als eine Stunde pro Strecke.



37,3 Prozent der Deutschen nutzen ihr Auto jeden Tag, fast die Hälfte (48 Prozent) ist sogar drei- bis viermal täglich unterwegs. Besonders hoch ist die Autonutzung in ländlich geprägten Bundesländern: In Thüringen fahren 47,3 Prozent der Befragten täglich Auto, im Saarland 45,2 Prozent und in Rheinland-Pfalz 42,6 Prozent. In den Stadtstaaten fällt der Anteil deutlich niedriger aus: In Berlin sind es 23,6 Prozent, in Hamburg sogar nur 15,3 Prozent.



Auch ein Großteil des sozialen Lebens findet dank Auto statt: 78,8 Prozent der Befragten nutzen den Wagen, um Freunde und Familie zu besuchen. Tagesausflüge und Veranstaltungen (73,6 Prozent) sowie Urlaubsreisen (59 Prozent) sind ebenso meistens mit dem Auto verbunden. Viele dieser Ziele wären ohne Pkw schwer erreichbar – etwa Tagesausflüge (58,2 Prozent), Besuche bei Freunden und Familie (57,9 Prozent) oder Urlaube (55 Prozent). (aum)

