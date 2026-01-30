Toyota zeigt neuen GR Yaris Aero Performance

Toyota hat zum Auftakt der Rallye Monte Carlo den Yaris GR in der neuen Ausstattungsvariante „Aero Performance“ vorgestellt. Sechs spezielle Aerodynamikteile vom Kühlergrill bis zum Heckspoiler sollen durch Optimierung des Luftstroms die Fahrstabilität und Kühlung des 280 PS starken Kraftpakets verbessern. Optional ist zudem eine vertikale Handbremse im Rallye-Stil erhältlich, deren Entwicklung auf Erkenntnissen aus der Teilnahme an der WRC und der japanischen Rallye-Meisterschaft basiert. In Deutschland kann das Aero Performance-Paket ab sofort für einen Aufpreis von 3500 Euro bestellt werden. (aum)