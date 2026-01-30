Logo Auto-Medienportal
Toyota zeigt neuen GR Yaris Aero Performance

aum – 28. Januar 2026

Toyota hat zum Auftakt der Rallye Monte Carlo den Yaris GR in der neuen Ausstattungsvariante „Aero Performance“ vorgestellt. Sechs spezielle Aerodynamikteile vom Kühlergrill bis zum Heckspoiler sollen durch Optimierung des Luftstroms die Fahrstabilität und Kühlung des 280 PS starken Kraftpakets verbessern. Optional ist zudem eine vertikale Handbremse im Rallye-Stil erhältlich, deren Entwicklung auf Erkenntnissen aus der Teilnahme an der WRC und der japanischen Rallye-Meisterschaft basiert. In Deutschland kann das Aero Performance-Paket ab sofort für einen Aufpreis von 3500 Euro bestellt werden. (aum)

Bilder zum Artikel
Toyota GR Yaris Aero Performance.

Toyota GR Yaris Aero Performance.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

AutoMotive
In Brüssel dreht sich immer mehr ums Auto

