Toyota-Services rund um die neue E-Auto-Prämie

Auch Toyotas vollelektrischen Modelle und Plug-in-Hybride kommen in den Genuss der neuen staatlichen E-Auto-Prämie, mit der die Kunden bis zu 6000 bei Kauf, Finanzierung oder Leasing eines neuen Elektroautos sparen können. Bei einem Plug-in-Hybrid sind es bis zu 4500 Euro, wobei sich in beiden Fälle die Höhe der Prämien nach dem Haushaltseinkommen und der Anzahl der Kinder richtet. Bei Toyota sind die neuen kompakten Stromer Urban Cruiser und C-HR+, der jüngst überarbeitete Elektro-Crossover bZ4X sowie die Plug-in-Hybrid-Versionen von Prius, C-HR und RAV4 förderungsfähig.

Zugleich unterstützen die Japaner aber auch bei ganz praktischen Aspekten rund um die neue Förderung, wie zum Beispiel mit einem Online-Prämienkalkulator, der unter www.toyota.de/elektromobilitaet/magazin/e-auto-foerderung-2026 sowie auf den Händler-Webseiten verfügbar ist. Das Online-Tool ermöglicht es den Kunden, mit wenigen Klicks ihren individuellen Förderbetrag zu ermitteln, basierend auf ihrer persönlichen Einkommenssituation, dem gewählten Fahrzeug und den aktuellen gesetzlichen Regelungen.



Außerdem gewährt die Toyota Kreditbank ihren Kunden die Vorfinanzierung der staatlichen E‑Auto‑Förderung. Denn selbst bei freigeschaltetem Bundesportal nehmen Bewilligung und Auszahlung der Fördermittel erfahrungsgemäß mehrere Wochen in Anspruch. Damit wird auch die zeitliche Lücke für Kunden geschlossen, die ihr Elektrofahrzeug sofort nutzen möchten und nicht auf die staatliche Auszahlung warten können. Die Vorfinanzierung richtet sich insbesondere an Käufer, die die erforderliche Liquidität nicht aus eigenen Mitteln bereitstellen möchten oder können. (aum)

