Benzinpreise gehen wieder runter

Nachdem die Kraftstoffpreise einige Wochen lang auf einem zu hohem Niveau lagen, bewegt sich nun zumindest der Benzinpreis wieder abwärts. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,736 Euro und damit 0,6 Cent weniger als vor einer Woche. Diesel kostet wie bereits in der Vorwoche im Schnitt 1,698 Euro.

Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent ist im selben Zeitraum von rund 65 US-Dollar auf knapp unter 68 US-Dollar gestiegen. Dieser Effekt führt üblicherweise zu höheren Preisen an den Zapfsäulen. Dass der Preis für Benzin dennoch nachgegeben hat, kann als Indiz für zu hohe Preise in den vergangenen Wochen gesehen werden.



Getrieben wird der höhere Ölpreis vor allem durch Sorgen vor einem möglicherweise eskalierenden Konflikt im Iran. Im Wochenvergleich notiert der Euro zum US-Dollar ebenfalls deutlich stärker und erreichte damit sogar den höchsten Stand seit Juni 2021. Ein festerer Eurokurs mildert die Auswirkungen eines steigenden Ölpreises für die Autofahrerinnen und Autofahrer grundsätzlich ab. (aum)

