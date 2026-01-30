Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Bonus

Jeden Morgen der König der Granadas

aum – 30. Januar 2026

Von Harald Kaiser

„Jedes Mal, wenn ich morgens eingestiegen bin, habe ich den Motor nicht schnöde angelassen“, berichtet Garald Kaiser. „Gleichsam symbiotisch bin ich zusammen mit der Maschine gestartet – und zwar zum Verblasen von Granadas.“ Mit Glück und langem Anlauf hätten diese „grässlichen Benzinsäufer“ 180 Sachen erreicht. Der GTI habe dank zweier Stundenkilometer Überschuss langsam daran vorbeiziehen können, erinnert sich Kaiser gern.

Dieses Jahr wird der Straßenschrecke GTI 50. Kaiser erinnert sich mit Liebe und der Ironie des Heutigen an seinen GTI: „Und wenn sich das Ego überschlug, dann haben wir schon mal mitten in der Stadt per Handbremswende reifenquietschend die Fahrtrichtung gewechselt. Heute sind die Macker cool, die schwarze Anzüge, darunter schwarze T-Shirts, auf der Nase schwarze Sonnenbrillen tragen und schwarze Cabrios fahren. Bescheuert? Klar. Prothese für Egokrüppel? Auch klar.“ (aum)

Hier die exklusive Story

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
GTI-Treffen am Wörthersee.

GTI-Treffen am Wörthersee.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harald Kaiser mit seinem GTI (1976)

Harald Kaiser mit seinem GTI (1976)

Photo: Harald Kaiser via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

VW Golf GTI (1. Generation).
Im Rückspiegel 50 Jahre VW Golf GTI: Drei Buchstaben, ein Kult
Erster Audi Serien-Fünfzylinder-Benziner von 1976.
Im Rückspiegel: Audi feiert 50. Jubiläum des Fünfzylindermotors
VW Golf GTI „Edition 50“.
VW packt noch einmal 25 PS drauf
VW Golf I (ab 1974) und die Studie EA 276 von 1969.
Der Rettungswagen
GTI-Treffen am Wörthersee.
Kärntner Gemeinde will GTI-Treffen abwürgen

Audio

Autonews vom 30. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren