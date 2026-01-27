Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition mit Echtheitszertifikat

Triumph präsentiert die Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition – ein limitiertes Modell, das von den ursprünglichen britischen Cafe Racern der 1960er Jahre inspiriert ist. Das exklusive Modell ist auf nur 800 Stück weltweit limitiert und basiert auf der beliebten Speed Twin 1200 RS. Die Sonderedition setzt auf Clip-On-Lenkerstummel, hat keine Sozius-Fußrasten und punktet mit einer markant braunen Bullet-Sitzbank inklusive einer abnehmbaren Soziusabdeckung. Abgerundet wird der Look durch eine exklusive, vom britischen Rennsport inspirierte Zweifarb-Lackierung in Competition Green und Aluminium Silver, kombiniert mit gleichfarbigen Leichtmetallfelgen.

Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Reihe weiterer individueller Styling-Details wie Lenkerendspiegel und Grafiken. Jede Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, das ihre Exklusivität dokumentiert. Auch die grün-silberne Sonderserie kommt mit langen Wartungsintervallen von 16.000 Kilometern und einer vierjährigen Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Die Cafe Racer Edition wird in Deutschland 17.995 Euro kosten, in Österreich 20.695 Euro, ab März 2026 steht sie bei den Triumph-Händlern. (aum)

