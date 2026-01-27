Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition mit Echtheitszertifikat

aum – 27. Januar 2026

Triumph präsentiert die Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition – ein limitiertes Modell, das von den ursprünglichen britischen Cafe Racern der 1960er Jahre inspiriert ist. Das exklusive Modell ist auf nur 800 Stück weltweit limitiert und basiert auf der beliebten Speed Twin 1200 RS. Die Sonderedition setzt auf Clip-On-Lenkerstummel, hat keine Sozius-Fußrasten und punktet mit einer markant braunen Bullet-Sitzbank inklusive einer abnehmbaren Soziusabdeckung. Abgerundet wird der Look durch eine exklusive, vom britischen Rennsport inspirierte Zweifarb-Lackierung in Competition Green und Aluminium Silver, kombiniert mit gleichfarbigen Leichtmetallfelgen.

Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Reihe weiterer individueller Styling-Details wie Lenkerendspiegel und Grafiken. Jede Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, das ihre Exklusivität dokumentiert. Auch die grün-silberne Sonderserie kommt mit langen Wartungsintervallen von 16.000 Kilometern und einer vierjährigen Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Die Cafe Racer Edition wird in Deutschland 17.995 Euro kosten, in Österreich 20.695 Euro, ab März 2026 steht sie bei den Triumph-Händlern. (aum)

Weiterführende Links: Triumph-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Mitsubishi Outlander Black und ASX Black.
Mitsubishi Outlander und ASX Black – nicht nur in Schwarz
MG Motor.
MG Motor Deutschland jetzt in Neu-Isenburg
DS No. 4.
Günstigere Leasingraten für den DS No.4 E-Tense
Arbeiten in einer Kfz-Werkstatt.
Kaum ein Tag ohne Rückrufaktionen der Autohersteller
Stellantis.
Stellantis schließt das Jahr 2025 als zweitgrößter Hersteller in Europa ab
Nissan Ariya, Konzeptfahrzeug mit Solarpanel.
Nissan Ariya fährt (auch) mit Sonnenenergie

Audio

Subaru Crosstrek ebnet den Weg ins Abenteuer

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren